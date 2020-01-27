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إزالة تعديات على أراض حكومية بالسيل الصغير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف

استرجعت أمانة الطائف 700 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء بالسيل الصغير بعد أن أزالت إحداثات غير نظامية لمعتدين على الأراضى، وتمثلت التعديات المضبوطة في إقامة غرف سكنية وبتر عشوائية وحوائط إسمنتية وعدد من أشكال التعديات المختلفة.

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ونفذت الفرق الرقابية حملة لرصد مواقع التعديات والتأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدين، وباشرت آليات الأمانة بالتعاون مع لجنة التعديات والجهات الأمنية أعمال الإزالة الفورية من خلال طمس معالم التعدي وهدم التجاوزات على الأراضي الحكومية.

وتهدف أمانة الطائف إلى القضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية، وذلك للاستفادة منها في تقديم خدمات تطويرية تخدم أهالي الطائف وزوارها.

وأشارت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الأمانة ممثلة في 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات تتعامل بشكل فوري مع جميع التعديات القائمة على أراض حكومية بيضاء بمختلف أشكال التعدي، كما يتم إدراج المساحات المعتدى عليها، ضمن برنامج الرقابة الدورية.