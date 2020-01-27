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إغلاق 17 منشأة مخالفة في خميس مشيط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها أغلقت بلدية خميس مشيط خلال جولاتها الأسبوع الماضي 17 منشأة مخالفة، وضبطت 53 منشأة صحية ومهنية مخالفة، وأنذرت بقية المنشآت. وأوضح المتحدث الإعلامي للبلدية، بدر القرني، أن المخالفات المضبوطة تمثلت في عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة، وسوء نقل وتخزين المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه تم كذلك إزالة 28 بسطة عشوائية مخالفة، ومصادرة 220 كجم من الخضراوات والفواكه التي سلم الصالح منها للجمعيات الخيرية، وأتلفت الكميات الفاسدة.



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