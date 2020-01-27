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عدن - ياسمين التهامي - واصل الإعلامي السوري فيصل القاسم تغريداته المثيرة للجدل بشأن عدد من حكام المنطقة العربية.

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مذيع الجزيرة فيصل القاسم ينبش “العلاقات الغرامية“ لحكام العرب ويكشف “معشوقاتهم السرية“!.. (تفاصيل محرجة)



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وسخر القاسم من إعلان عدة دول عربية عن علاقاتها مع إسرائيل بشكل واضح وبخاصة في دول الخليج.

وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": أضحك كثيراً عندما أرى البعض يهاجم هذه الدولة العربية أو تلك بسبب التطبيع مع إسرائيل...ومن قال لكم إنه كانت هناك أصلاً قطيعة بين المطبعين الجدد وإسرائيل؟...لا لا أبداً، فقد كانوا حبايب على الدوام، وقد حان الوقت الآن للكشف عن العلاقات الغرامية بين العاشقين.

وأضاف ساخرا: حبل الكذب ليس قصيراً مطلقاً بل هو طويل جداً، بدليل أن بعض الأنظمة العربية نجحت في حكم شعوبها بشعارات زائفة كاذبة منذ عشرات السنين، فهذا رفع شعاراً قومياً، وذاك رفع شعاراً إسلامياً، فاكتشفنا متأخرين أنهم كانوا بعيدين عن الإسلام والعروبة والقومية بعد الشمس عن الأرض.ويستمر الاستحمار.