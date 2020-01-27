السعودية: الإسرائيليون غير مرحب بهم في المملكة حاليا

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في السعودية، مشيرا إلى أن العلاقات مع إسرائيل تعتمد على التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وقال بن فرحان : "نحن نشجع بشدة التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع"، مضيفا : "عندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة على ما أعتقد"، على حد تعبيره.

وبشأن القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية الإسرائيلية والذي يقضي بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات بين رجال الأعمال، أكد وزير الخارجية السعودي أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة.

وتابع بن فرحان عن هذا الأمر: "سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن"، وفق ما أوردته سي أن أن.

وبخصوص " صفقة القرن "، أكد وزير الخارجية السعودي أنه لم يطلع على خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط لذلك فضل عدم الكشف عن رأيه بها.

وقال بن فرحان عن ذلك: "نواصل دعم جميع الجهود الصادقة للتوصل إلى تسوية عادلة، من المهم جدا بالنسبة لنا أن تُحل هذه القضية، ولكن في سياق حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وسندعم جميع الجهود التي تثمر عن ذلك"، على حد تعبيره.

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ويوم أمس، أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، قرارا يسمح للإسرائيليين بدخول السعودية للمرة الأولى، لأداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات بين رجال أعمال إسرائيليين وسعوديين.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلي الخبر عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وأكدت أن وزير الداخلية أصدر القرار بالتنسيق مع الخارجية وجهات معنية أخرى.

وأشارت صفحة "إسرائيل بالعربية" (الصفحة الرسمية للخارجية على تويتر) إلى أن الخطوة ستسمح للإسرائيليين بزيارة المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة كما ست فتح الباب أمام زيارات رجال الأعمال الإسرائيليين للسعودية.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن بيان الداخلية أن القانون يتضمن شرطا وحيدا وهو الحصول على دعوة من أحد المسؤولين السعوديين.