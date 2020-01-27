أصيب 16 سيدة جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة “ميكروباص” وأخرى من طراز «جمس» كانتا تقلان طالبات ومعلمات على طريق الخيالة جنوب الطائف.
وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر لـ”عكاظ” أنه تلقى عدة بلاغات تفيد بوقوع عدة إصابات في صفوف الطالبات والمعلمات جراء الحادث، مشيراً إلى أنه جرى توجيه 9 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، ووجدت الفرق أن تسع حالات نقلت عن طريق المواطنين قبل وصولها.
وأكد المتحدث أنه تم نقل 7 حالات أخرى عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى قباء العام، فيما نقلت حالة واحدة إلى مستشفى تربة.
وكشف المتحدث عن الحالات الصحية للمصابات حيث أكد حالتان منهن خطيرتان، فيما قُدرت بقية الحالات من بسيطة إلى متوسطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: تصادم بين مركبتي طالبات ومعلمات في الطائف.. والهلال الأحمر تكشف تفاصيل الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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