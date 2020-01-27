إيداع رواتب الموظفين مضافة لها العلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة

بدأت البنوك اليوم الاثنين ، إيداع رواتب الموظفين الحكوميين لشهر يناير، مشمولًا بالعلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة بعد التمديد الملكي الكريم، على مستوى المملكة.

وكانت قد صدرت توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

كما تضمنت التوجيهات، توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

ويتم إيداع الرواتب بحسب النظام المتبع يوم 27 من كل شهر ميلادي، وفي حالة صادف يوم الصرف إجازة رسمية يتم تقديم أو تأخير الصرف ليوم واحد فقط.

وكانت القطاعات الحكومية المختلفة قد أدرجت العلاوة السنوية، ضمن راتب شهر يناير مع بداية السنة المالية الجديدة، والمقرر صرفه بتاريخ 27 يناير الجاري.

وكانت العلاوة السنوية تُدرج سابقًا في الأول من محرم، وهو ما تغيّر عقب التحول إلى استخدام التاريخ الميلادي، وبداية السنة المالية في الأول من يناير من كل عام.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أوضحت في وقت سابق أن ربط العلاوة السنوية بتقييم الأداء مبدأ موجود في لائحة الوظائف التعليمية الحالية التي مضى على تطبيقها ما يقارب 40 عامًا، حيث تضمنت عدم منح العلاوة السنوية لمن حصل على تقدير أداء وظيفي غير مرضٍ، ولا يمنح هذه العلاوة إلا إذا تغير تقدير أدائه إلى مستوى أعلى.

وتابعت الخدمة المدنية أن ربط الحوافز الوظيفية بالأداء يستند إلى الفقرة 2 إلى المادة 36 من نظام الخدمة المدنية.