الجدعان يكشف حقيقة إعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أنه لن يتم إعادة النظر في الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة بالمملكة في الوقت الحالي.

وأجاب الجدعان عن سؤال لـ”العربية”، حول إمكانية إعادة النظر في رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قائلا: “ليس الآن”.

وكان الجدعان أوضح على هامش إقرار ميزانية 2020 أن الحكومة تجري باستمرار مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حالياً نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، وإذا حصل تعديل فسوف يعلن في وقته.

وكانت الدراسات التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي الأسبوع الماضي، قد أكدت ضرورة مراجعة القرارات الخاصة بالمقابل المادي على الوافدين والمرافقين ورسوم الخدمات المحلية والتأشيرات؛ لتأثيراتها السلبية على بيئة الأعمال وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المقابل المادي على العمالة الوافدة.