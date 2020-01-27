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الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الإثنين

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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الاثنين على تراجع بنسبة 1.8 % عند 8178 نقطة (- 149 نقطة)، مسجلًا أدنى إغلاق في نحو 3 أسابيع، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.9 مليار ريال.

وتراجع سهم “أرامكو ” اليوم الإثنين بنحو (0.15 %) عند 34.25 ريال للسهم .
كما انخفض سهما “بنك الرياض” و”هرفي للأغذية” عند 23.20 ريال (- 4 %) للأول و51.60 ريال (- 1 %) للثاني، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2019.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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