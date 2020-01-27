الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الإثنين

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الاثنين على تراجع بنسبة 1.8 % عند 8178 نقطة (- 149 نقطة)، مسجلًا أدنى إغلاق في نحو 3 أسابيع، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.9 مليار ريال.

وتراجع سهم “أرامكو السعودية” اليوم الإثنين بنحو (0.15 %) عند 34.25 ريال للسهم .

كما انخفض سهما “بنك الرياض” و”هرفي للأغذية” عند 23.20 ريال (- 4 %) للأول و51.60 ريال (- 1 %) للثاني، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2019.