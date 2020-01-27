رئيس هيئة الأركان العامة يبحث ملفات عدة مع نظيره الباكستاني

بحث رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الاثنين، آفاق التعاون العسكري مع باكستان وسبل دعمه وتعزيزه، وذلك خلال استقباله نظيره الباكستاني، الفريق الأول الركن نديم رضا والوفد المرافق له.

جاء ذلك خلال استقبال الرويلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن نديم رضا والوفد المرافق له، في وزارة الدفاع، وتناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

وأبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية, سعادته بزيارة المملكة من خلال اللقاءات والزيارات التي أجراها, معرباً عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به والوفد المرافق له، وذلك بحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع, وقادة أفرع القوات المسلحة, وكبار الضباط بوزارة الدفاع من الجانبين .

اقرأ أيضاً

Advertisements

بالصور.. رئيس هيئة الأركان العامة يزور معرض الكويت الدولي للطيران 2020

بالصور.. القوات المسلحة السعودية تواصل تمرين السيف الذھبي مع فرنسا

رئيس هيئة الأركان العامة يلتقى نظيره البريطاني ويقلده «وسامًا ملكيًّا»