«تقويم التعليم» تعتمد البرامج الأكاديمية لعدد من الجامعات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اعتماد عدد من البرامج الأكاديمية في بعض الجامعات في الربع الأخير من عام 2019؛ لتنضم إلى قائمة البرامج المعتمدة من المركز والبالغ عددها 133 برنامجًا في تخصصات ومجالات دراسية مختلفة.

ودعا رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان جميع مؤسسات التعليم العالي في المملكة إلى المبادرة في الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، بتحسين جودة مخرجات التعليم، ورفع ترتيب مؤسسات التعليم العالي إلى المستويات العالمية، وتحسين جاهزية الشباب لسوق العمل.



ويهدف الاعتماد الأكاديمي إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي وتطوير مستوياتها، وجاء اعتماد تلك البرامج تأكيدًا لوفاء الجامعات بمتطلبات ومعايير ضمان الجودة المحددة من قِبَلِ المركز، وأن لديها من الأدلة الموضوعية ما يشير إلى أنها تحقق رسالتها وأهدافها بمستويات مناسبة، إضافة إلى جودة مخرجاتها، ويميز نظام الاعتماد الأكاديمي أنه يتحقق من وجود نظام متقن لتقويم فعالية البرامج، مع الاستفادة من نتائج التقويم في التحسين المستمر والارتقاء بمستوى الأداء.

ويتلقى المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم والتدريب طلبات الحصول على الاعتماد الأكاديمي على مدار العام، ويتحقق من جودة البرامج الأكاديمية بعدد من الإجراءات التي تتضمن الدراسة الذاتية، وفحص الخطط الاستراتيجية والتشغيلية، ومراجعة جديتها، والتحقق من مستويات التقدم المحقَّقة فيها، إضافة إلى إجراء الزيارة الميدانية للبرنامج، ولقاء ممثلين لجميع المستفيدين من خدماته من داخل المؤسسة التعليمية وخارجها بواسطة مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين ذوي الخبرة في مجال ضمان الجودة والاعتماد وفي مجال اختصاصاتهم؛ للتحقق من استيفاء معايير ضمان الجودة والاعتماد، وجودة المخرجات.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«تطوير» تطرح 3 مبادرات عالمية لدعم النقل التعليمي في المملكة

مصادر «عاجل»: التعليم تصدر تعميمًا لترشيح مرشدين طلابيين لتغطية العجز.. وهذه الشروط

تعميم من «التعليم» بشأن تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وحركة النقل