وزارة الصحة لـ«عاجل»: لا حالات «كورونا» بالمدينة المنورة

أكد مسؤولو الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة، لـ«عاجل»، عدم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد بالمدينة المنورة، وباقي مناطق المملكة.

وجددت الإدارة التأكيد أن وزارة الصحة تواصل تطبيق الإجراءات الوقائية على القادمين من الصين، حسب الأعراف الطبية المعمول بها، ويأتي ذلك تفنيدًا لشائعات تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي زعم مروجوها «تسجيل حالة إصابة في أحد مستشفيات المدينة المنورة».

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