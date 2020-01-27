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وزارة الصحة لـ«عاجل»: لا حالات «كورونا» بالمدينة المنورة

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أكد مسؤولو الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة، لـ«عاجل»، عدم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد بالمدينة المنورة، وباقي مناطق المملكة.

وجددت الإدارة التأكيد أن وزارة الصحة تواصل تطبيق الإجراءات الوقائية على القادمين من الصين، حسب الأعراف الطبية المعمول بها، ويأتي ذلك تفنيدًا لشائعات تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي زعم مروجوها «تسجيل حالة إصابة في أحد مستشفيات المدينة المنورة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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