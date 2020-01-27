حرس الحدود يحبط محاولات تهريب أطنان من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية

أحبطت فرق حرس الحدود، محاولات تهريب قرابة الطنين من الحشيش المخدر، وما يقارب المئة طن من مادة القات المخدر في المناطق الجنوبية.
وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت خلال شهر جمادى الأولى من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1790) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و (90) طناً و(65) كيلوجراماً من مادة القات المخدر.
وأشار إلى أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (79) شخصًا، بينهم (61) متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و (7) متهمين من الجنسية اليمنية، و(5) متهمين سعوديي الجنسية ، و (4) متهمين من الجنسية الصومالية ، وشخصان مجهولي الهوية وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.
وبيّن أنه تم إحالة المتهمين وتسليم المواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.
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