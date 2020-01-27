حساب المواطن يوضح علاقة القروض على الراتب بالاستفادة من الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، أن القروض التي يحصل عليها الموظفون على رواتبهم الشهرية، لا يتم النظر إليها عند تقييم مدى استحقاقهم للدعم.

وقال البرنامج، عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»، ردًا على تساؤل بشأن «مدى احتساب القروض على الراتب وبدل غلاء المعيشة عند تقييم مدى أهلية المستفيد للدعم»، ورد «حساب المواطن» بأن «القروض والالتزامات المالية لا يتم النظر إليها حال دراسة الأهلية، ويتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل (التأمينات/ التقاعد) ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

وكان برنامج حساب المواطن، دعا المستفيدين إلى تحديث بياناتهم قبل يوم 25 يناير الجاري، من أجل دراستها ودخولها في دورات الأهلية المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، في بيان له، إن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة، التي ينتهجها البرنامج، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعّال على المستفيدين الأكثر استحقاقًا، إلى جانب رفع كفاءة الدعم.

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