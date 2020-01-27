السعودية اليوم / بكين تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا



بكين 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

أعلنت السلطات الصينية عن أول حالة وفاة في العاصمة الصينية بكين جراء فيروس كورونا الجديد.

وبيّنت أن الضحية رجل يبلغ خمسين عاماً زار مدينة ووهان(مركز الوباء) في الثامن من يناير، وبعد عودته إلى بكين بسبعة أيام أصيب بمرض مع حرارة مرتفعة - وفق ما أفادت به لجنة الصحة في العاصمة - وتوفي اليوم جراء فشل في التنفس.

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19:48ت م

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