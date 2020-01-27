السعودية اليوم / مقتل وإصابة 10 مدنيين بقصف ميليشيات الحوثي لسوق شعبي غرب محافظة تعـز اليمنية



تعـز 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

قُتل 3 مدنيين وأصيب 7 آخرون اليوم بقصف للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران استهدف سوقاً شعبياً غرب مدينة تعز اليمنية.

وقال مصدر محلي بالمحافظة وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" : إن القصف استهدف سوق "المقهاية" بمنطقة الضباب بصاروخ كاتيوشا, مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين تم إسعافهم لتلقي العلاج.

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19:48ت م

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