السعودية اليوم / البيئة تحظر صيد الروبيان بالخليج العربي في فبراير المقبل



الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن حظرها صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة، وذلك لمدة 6 أشهر بدءاً من شهر فبراير القادم، بهدف إعطاء الروبيان فرصة للتكاثر، وللمحافظة على مخزونه الإستراتيجي، والحد من استنزافه بالصيد الجائر.

ودعت الوزارة الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.

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19:43ت م

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