السعودية اليوم / هيئة الإحصاء بالحدود الشمالية تطلق برنامج المراقبين المشاركين بمشروع "تعداد 2020"



عرعر 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء في منطقة الحدود الشمالية أمس، البرنامج التدريبي للمراقبين المشاركين في مشروع "تعداد

وسيتم خلال البرنامج التدريبي الذي سيقام على مدى 6 أيام، رفع مهارات العاملين في أنشطة حصر المباني وترقيم الوحدات السكنية، واستخدام العنوان الوطني والتأكد من جودة البيانات والحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل المراقب وإسناد مناطق الباحثين آليًّا.

// انتهى //

18:49ت م

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عرعر 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأطلقت الهيئة العامة للإحصاء في منطقة الحدود الشمالية أمس، البرنامج التدريبي للمراقبين المشاركين في مشروع "تعداد السعودية 2020".وسيتم خلال البرنامج التدريبي الذي سيقام على مدى 6 أيام، رفع مهارات العاملين في أنشطة حصر المباني وترقيم الوحدات السكنية، واستخدام العنوان الوطني والتأكد من جودة البيانات والحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل المراقب وإسناد مناطق الباحثين آليًّا.// انتهى //18:49ت م0224

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