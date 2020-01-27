السعودية اليوم / المنتدى العالمي للنزاهة ومكافحة الفساد يبدأ أعماله بالسودان



الخرطوم 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم أعمال المنتدى العالمي للنزاهة ومكافحة الفساد الذي ينظمه ديوان المراجعة السوداني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمشاركة إقليمية ودولية.

ويعد المنتدى منبراً للتفاعل وكشف القضايا المتعلقة بالفساد، ومناقشة النظم الإدارية التي تسعى لتحقيق الشفافية في ظل استشراء الفساد، لتهيئة الدولة لحقبة الديمقراطية.

ويهدف إلى التعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ورفع الوعي لمواجهة التحديات الحالية ودور أصحاب المصلحة الآخرين.

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18:44ت م

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