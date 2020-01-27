السعودية اليوم / هيئة الطيران المدني تشارك في الندوة الإقليمية "الابتكار والأمن الإلكتروني" بالمغرب



مراكش 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني في الندوة الإقليمية حول "الابتكار والأمن الإلكتروني" خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2020 بمدينة مراكش في المملكة المغربية.

كما ستشارك الهيئة في المعرض التفاعلي الذي يقام على هامش الندوة وتعرض فيه أحدث تقنيات الصناعة في مجال أمن الطيران المدني ومجموعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بأمن الطيران المدني، إذ سيشكل فرصة للمشاركين للتعرف والتواصل مع المصنعين ومقدمي الخدمات ذات العلاقة.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني ترعى الندوة الإقليمية حول "الابتكار والأمن الإلكتروني" كراعي بلاتيني، كما تأتي الندوة بتنظيم من المنظمة العربية للطيران المدني بشراكة مع المؤتمر الأوروبي للطيران المدني واللجنة الافريقية للطيران المدني، وبمشاركة أكثر من 200 مشارك يمثلون ما يقارب 40 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.

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18:36ت م

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