السعودية اليوم / المجلس العربي للمياه يعقد اجتماعًا تحضيريًا لمنتداه الخامس



القاهرة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

بدأت اليوم بالقاهرة أعمال الاجتماع التحضيري لمنتدى المياه العربي الخامس بحضور رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد، ومدير الإسكان والموارد المائية بجامعة الدول العربية الدكتور جمال جاب الله.

وأكد الدكتور محمود أبو زيد خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع أن الأمن المائي يشكل أحد أهم ركائز الأمن القومي العربي، خاصة في ضوء التحديات الطبيعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي تواجه المنطقة على المستويين الوطني والقومي.

وشدد على أهمية إعداد إستراتيجية جماعية واضحة، وسياسة تكاملية شاملة، وإدارة جماعية، وتخطيط وتنسيق مشترك، بدعم من كل المهتمين لمواجهة المخاطر الحقيقية لأزمة المياه العربية.

من جانبه، قال مدير الإسكان والموارد المائية بجامعة الدول العربية الدكتور جمال جاب الله: إن الأمن القومي العربي أصبح تعريفه هو أمن المياه والغذاء والطاقة، وأنه بغير هذا المفهوم لن تتحقق التنمية المستدامة للشعوب.

وأضاف أن البلاد العربية تتميز بمناخ جاف لا يوفر إلا نسبة قليلة من المياه العذبة المتجددة، موضحًا أن الاحتياجات المائية لجميع الأنشطة الحالية والمستقبلية تعدّ تحديا حقيقيا يعتمد على دقة التعرف على الاحتياجات المائية، وترشيد استخدام الموارد المتاحة والمحافظة عليها.

من جهتها، أكدت وكيل وزارة الكهرباء والمياه بدولة الإمارات المهندسة فاطمة الشامسي ضرورة وجود تنسيق عربي مستمر وواسع حول قضايا المياه، ووضع إستراتيجية عربية موحدة للتعامل معها على المدى القريب والبعيد.

وقالت: إن بلادها سوف تستضيف المنتدى العربي الخامس للمياه في 7 ديسمبر المقبل، وسيقام على هامشه معرض لتكنولوجيا المياه والطاقة، معربة عن أملها في مشاركة 22 دولة عربية في المنتدى الذي يناقش قضايا الأمن المائي والتنمية المستدامة.

وتم على هامش الاجتماع اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس العربي للمياه والمنتدى العالمي للمياه.

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18:32ت م

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