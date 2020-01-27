السعودية اليوم / بلدي روضة هبّاس يعقد جلسته الـ 58



رفحاء 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

عقد المجلس البلدي في مدينة "روضة هبّاس"اليوم، جلسته الاعتيادي 58 .

وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيالها.

// انتهى //

18:28ت م

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