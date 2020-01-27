السعودية اليوم / كلية العلوم الإدارية بجامعة نجران تنظم لقاءً تعريفياً للطلاب المستجدين



نجران 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

نظمت جامعة نجران ممثلة في كلية العلوم الإدارية اليوم، لقاءً تعريفياً لطلابها المستجدين في الفصل الثاني للعام الجامعي الحالي، وذلك على مسرح الكلية.

وتضمن اللقاء تعريف الطلاب على أقسام الكلية، وكيفية التعامل مع المنظومة الجامعية، والتعلم الإلكتروني والجودة والأنشطة الطلابية، والبوابة الإلكترونية للجامعة وطريقة الحذف والإضافة، إلى جانب عرض مرئي وتوزيع بعض المطويات الإرشادية على الطلاب.

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18:16ت م

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