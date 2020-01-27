السعودية اليوم / جامعة وشرطة الحدود الشمالية يبحثان أوجه التعاون بينهما



عرعر 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

استقبل نائب مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية العميد الدكتور عويد بن مهدي عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجهتين تحضيراً لتوقيع مذكرة التعاون بين الطرفين.

// انتهى //

18:16ت م

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