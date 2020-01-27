السعودية اليوم / وزير الداخلية الليبي يلتقي القائم بالأعمال البريطاني



طرابلس 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا في طرابلس اليوم القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا نيكولاس هوبتن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين, إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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17:33ت م

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