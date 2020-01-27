السعودية اليوم / وزير الطاقة والتعدين السوداني يلتقي المبعوث الأمريكي للسودان



الخرطوم 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

التقى وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم بمكتبه اليوم المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث، الذي يزور الخرطوم حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص المتاحة للاستثمار بقطاع التعدين في السودان، ومناقشة سبل إعادة ترتيب وتنظيم أساليب التعدين بالنسبة للشركات والتعدين الأهلي.

// انتهى //

17:22ت م

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