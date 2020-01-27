أبشر يحذر من استخدام رقم الجوال للتسجيل بحساب آخر

2020-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية من استخدام الأشخاص لأرقام هواتفهم المسجلة بالمنصة للتسجيل في حساب شخص آخر.

وقالت منصة أبشر في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تجنبًا لتعطّل حسابك.. لا تستخدم رقم جوالك المسجّل مسبقًا في منصة أبشر للتسجيل في حساب شخص آخر”.

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يذكر أن أكثر من 1.188.460 مواطنًا ومواطنة أجروا عمليات على خدمة الأحوال المدنية الإلكترونية “بياناتي” عبر منصة “أبشر” خلال العام الماضي.

وتمكّن خدمة بياناتي الإلكترونية المستفيدين من تفويض أي قطاع حكومي طُبقت الخدمة لديه من الاطلاع على بياناته المصرح بها من الأحوال المدنية، دون الحاجة لمراجعتهم لمكاتب الأحوال المدنية للحصول على شريحة بيانات “برنت”.

وتهدف خدمة بياناتي إلى اختصار وقت متابعات الخليج 365 وتقليل الإجراءات المطالب بها، حيث كان في السابق مطالبًا بإحضار خطاب من الجهة الطالبة لبياناته، ما يضطره للتوجه إلى مكتب الأحوال المدنية لاستخراج شريحة بيانات “برنت”، ومن ثم الرجوع للجهة الطالبة لتسليمها “البرنت”.

وطُبقت الخدمة في ” 37 ” جهة من القطاعات الحكومية الموجودة في منصة أبشر، فيما يجري العمل على ضم جميع القطاعات الحكومية الخدمية إلى الخدمة.

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