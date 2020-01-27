كراني يتوقع زائرًا قطبيًا جديدًا فجر الأربعاء

2020-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الأرصاد حسن كراني أن تشمل موجة الدفء العاصمة الرياض وبقية المنطقة الوسطى، خلال ساعات كما حذر من موجة قطبية جديدة فجر الأربعاء.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، بمشيئة الله تعالى، ساد الدفء كافة أجواء القطاع الغربي كما كان متوقعًا، ومع نهاية اليوم يتحول محور الدفء لوسط الشمال ويقترب من الوسطى.

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وأضاف “مع نهاية الثلاثاء يشمل الدفء العاصمة وبقية الوسطى، ومع فجر الأربعاء 29 يناير بداية زائر قطبي عبر الشمالية الغربية، مضيفًا أن أقصى تعمق للزائر الجديد الخميس.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، نشاطًا للرياح السطحية على منطقتي (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وطقسًا باردًا على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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