- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم أمانة حفر الباطن لـ”المواطن”: إبعاد أحواش الأغنام عن الأحياء السكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بعد شكاوى الأهالي من الروائح الكريهة والكلاب الضالة
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
شكا عدد من سكان أحياء الصفا والمروج والمصيف وزوار منتزه هلا مول في محافظة حفر الباطن من انبعاث روائح الأغنام الصادرة من سوق وأحواش الأغنام القريبة لهم والمحاط بجثث الحيوانات النافقة التي تعتبر مصدرًا غذائيًا للكلاب الضالة.
وعبر الأهالي عن تذمرهم من بقاء سوق المواشي والأحواش بالقرب من الأحياء السكانية رغم تطور المحافظة وزيادة الكثافة السكانية والتوسع الواضح في المحافظة.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لأمانة حفر الباطن الأستاذ علي المطيري لـ”متابعات الخليج 365“، أنه يوجد تعاون بين الأمانة ومحافظة حفر الباطن وعدة جهات أخرى لإبعاد مربي الأغنام وأصحاب الأحواش مسافة كافية عن الأحياء حيث تعتبر مصدرًا لتواجد الكلاب الضالة.
وأضاف المطيري: أمانة حفر الباطن بصدد اعتماد مشروع أوسع في مكافحة وتجفيف مصادر تكاثر هذه الكلاب الضالة في الحفر العميقة المنتشرة على أطراف المدينة.
الجدير بالذكر أن سوق المواشي في محافظة حفر الباطن يُعد من أكبر الأسواق على مستوى المملكة والشرق الأوسط.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة حفر الباطن لـ”المواطن”: إبعاد أحواش الأغنام عن الأحياء السكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.