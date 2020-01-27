أمانة حفر الباطن لـ”المواطن”: إبعاد أحواش الأغنام عن الأحياء السكنية

2020-01-27

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

شكا عدد من سكان أحياء الصفا والمروج والمصيف وزوار منتزه هلا مول في محافظة حفر الباطن من انبعاث روائح الأغنام الصادرة من سوق وأحواش الأغنام القريبة لهم والمحاط بجثث الحيوانات النافقة التي تعتبر مصدرًا غذائيًا للكلاب الضالة.

وعبر الأهالي عن تذمرهم من بقاء سوق المواشي والأحواش بالقرب من الأحياء السكانية رغم تطور المحافظة وزيادة الكثافة السكانية والتوسع الواضح في المحافظة.

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من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لأمانة حفر الباطن الأستاذ علي المطيري لـ”متابعات الخليج 365“، أنه يوجد تعاون بين الأمانة ومحافظة حفر الباطن وعدة جهات أخرى لإبعاد مربي الأغنام وأصحاب الأحواش مسافة كافية عن الأحياء حيث تعتبر مصدرًا لتواجد الكلاب الضالة.

وأضاف المطيري: أمانة حفر الباطن بصدد اعتماد مشروع أوسع في مكافحة وتجفيف مصادر تكاثر هذه الكلاب الضالة في الحفر العميقة المنتشرة على أطراف المدينة.

الجدير بالذكر أن سوق المواشي في محافظة حفر الباطن يُعد من أكبر الأسواق على مستوى المملكة والشرق الأوسط.

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