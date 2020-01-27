5 محافظات تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم

2020-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت معظم أنحاء المملكة اليوم الاثنين انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وسجلت بعض المناطق والمحافظات الشمالية درجات حرارة دون الصفر.

وأوضح المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في بيان لها، أن أدنى درجات حرارة سُجلت في كلٍّ من طريف وحائل، حيث وصلت درجة الحرارة فيهما إلى 2 تحت الصفر.

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فيما سجلت كل من تبوك، والقصيم، والدوادمي درجة حرارة بلغت “الصفر”، وبلغت في أبها والقيصومة 3 درجات.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، نشاطًا للرياح السطحية على منطقتي (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وطقسًا باردًا على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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