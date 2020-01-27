شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إجراءات هامة للوقاية من "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

للوقاية من عدوى الفيروسات التنفسية يجب الحرص على دوام غسل اليدين جيدا واتباع آداب السعال والعطس. وإذا ظهرت أعراض الإصابة بعدوى تنفسية ، فينبغي: البقاء في المنزل وتجنب الإختلاط بالآخرين وطلب النصيحة من مقدمي الرعاية الصحية. أما إذا كنت قد عدت مؤخراً من الصين (في آخر 14 يوماً) أو كنت على اتصال بشخص مصاب، فينبغي عليك استشارة الطبيب والاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة اليدين وارتداء الكمام التنفسي.

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