شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل محطات الفرز التنفسي في جدة للوقاية من "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

قامت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية جده بالتأكد من تفعيل محطات الفرز التنفسي عند مداخل المرافق الطبية التابعة لها، لضمان الاكتشاف المبكر للمصابين بأعراض تنفسية حادة. وتقوم المدينة بإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة في حال ظهور حالة فيروس كورونا الجديد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفعيل محطات الفرز التنفسي في جدة للوقاية من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.