وفاة المستشار تركي ال الشيخ بعد خضوعه لعملية بالرأس.. هل هو صحيح !

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين في المملكة العربية السعودية، بخبر وفاة المستشار السعودي تركي ال الشيخ بعد خضوعه لعملية بالرأس في أحد مشافي أمريكا.

ونشر آل الشيخ تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تضمنت مقطع فيديو لكان وهو يقول: "مرحبا، أتمنى لك الشفاء يا شيخ تركي، أتمنى أن أراك قريبا يا صديقي".

وكان قد تداول عدد من المغردين صورا لرئيس الهيئة العامة للترفيه متمنين له الشفاء، إذ نشر الإعلامي السعودي، وليد الفراج صورة لآل الشيخ بتغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

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وقال الفراج في تغريدته: "اسال الله تعالى ان تعود الى ارض الوطن وانت بالف صحة وعافية، الف سلامات لمعالي المستشار تركي ال الشيخ، طهور باْذن الله"، على حد تعبيره.

وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ بعد خضوعه لعملية بالرأس حيث قالت : "الحمد لله على سلامتك، وتكون دايماً بخير وصحة وسلامة معالي المستشار، الله يحميك لعيلتك وأهلك ومحبينك تركي آل الشيخ".

وانتشرت صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي لرئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ بعد خضوعه لعملية بالرأس، أثارت ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل.

وظهر آل الشيخ بالصورة متعبا بعد عمل جراحي ورأسه ملفوف بالضمادات وعلى يديه نواقل المغذيات الطبية، وتمنى مغردون لآل الشيخ الصحة والسلامة والعودة القريبة للرياض.

وكانت شائعات قد انتشرت بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن صحة تركي قد تدهورت، وبعضهم ذهب لأبعد من ذلك حين أشاع وفاته، وهو ما اضطر الأخير لنشر صورته بعد العملية لطمأنه الجمهور.