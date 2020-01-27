"إحداهما على البحر".. رهف السعودية تفاجئ الجميع بصورتين جريئتين_ شاهد

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة السعودية، صورة جريئة لشابة السعودية اللاجئة في كندا، رهف القنون، مما أثار جدلا واسعا.

وفاجأت السعودية رهف، البالغة من العمر 19 عاما، متابعيها، بصورتين لها، واحدة ترتدي فيها النقاب، والثانية بملابس البحر على الشاطئ، مع وشم على ذراعها، وعلقت :"أكبر تغيير في حياتي.. من إجباري على ارتداء النقاب والتحكم فيَّ من قبل الرجال، إلى كوني امرأة حرة".

وكانت تنشر صورا على تطبيق "سناب شات" لممارسات قد يراها البعض عادية، لكن يراها البعض الآخر خارجة عن المألوف، خاصة أنها قادمة من دولة إسلامية محافظة.

وأثارت قصة الشابة السعودية، التي هربت من عائلتها إلى تايلاند ثم إلى كندا، ضجة كبرى في العالم، وتسببت أكثر من مرة في غضب العديد من السعوديين.