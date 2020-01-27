أول تعليق لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف بعد اكتشاف أخطاء في ترجمة لغة النسخة العبرية

قالت وكالة الشهاب الفلسطينية أن نسخة المصحف المترجمة إلى اللغة “العبرية” المعتمدة من مجمع الملك فهد تحمل أخطاءً كارثية.

وأضافت الوكالة أنه من ضمن الأخطاء استبدال اسم المسجد الأقصى بالهيكل كما أنه لم يُذكر اسم النبي محمد.

من جهته رد حساب مجمع الملك فهد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس الأحد على تقرير الوكالة، في تعليقه على سؤال أحد المتابعين لوزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الذي ورد فيه: “وصلني هذا الرابط لشخص يدعي أخطاء في ترجمة القرآن للغة العبرية.. لذى نرجو منكم الإطلاع للرد.. نسأل الله لكم التوفيق والسداد”.

وأجاب حساب المجمع: “نشكر لك اهتمامك وحرصك، وصلت الرسالة وتم عرض المقطع على الجهة المختصة في المجمع، وفي انتظار الإجراء المناسب من قبل إدارة المجمع بعد التحقق والدراسة”.

ويحتوي الموقع الالكتروني لمجمع الملك فهد للطباعة على 74 نسخة للقرآن الكريم مترجمة إلى 74 لغة معتمدة من طرف المجمع، بنظام pdf إلا أن النسخة العبرية أصبحت غير متاحة للجمهور بعد اكتشاف مئات الأخطاء بها.