شاهد: كيف كان حي المرقب بالرياض قبل نحو 70 عاماً؟

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة قديمة للشارع الرئيسي في حي المرقب الواقع شرق العاصمة الرياض، قبل نحو 70 عاماً. وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1950 (1369 هـ)، الشارع وقد بدا عليه النمط القديم، حيث كانت البيوت مبنية من الطين والطريق غير مرصوف، كما ظهر عدد من السيارات القديمة.

يذكر أن حي المرقب يقع شرق العاصمة الرياض على ضفة وادي الوتر، والمعروف حالياً باسم وادي البطحاء.

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