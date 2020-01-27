طبيبة: عيادات الأسنان مليئة بالأطباء الأجانب غير المؤهلين.. والسعودي يكلّف راتب- فيديو

كشفت الدكتورة نهى الوقداني، أن أكبر ضرر موجود في عيادات الأسنان الخاصة هو وجود الكوادر غير المؤهلة وأطباء غير مختصين معظمهم من الوافدين.

وأشارت خلال لقائها في برنامج «تم»، إلى أنه لا يوجد طبيب مختص وإنما طبيب عام لكل الحالات، مؤكدة أن نسبة الأجانب في العيادات الخاصة هي 90%.

وأضافت بأنه «تستر أصحاب المراكز على الأطباء غير المؤهلين يبعدنا كثيرًا عن موضوع التوطين»، موضحة أن هناك ضوابط وأنظمة لكنها غير مفّعلة.

وتابعت: «السعودي يكلّف راتب، والأجنبي أرخص في الراتب وممكن يشتغل كل شي».

وأردفت: «هناك ضعف في الرقابة من قبل وزارة العمل والصحة وهيئة التخصصات الصحية، وأصحاب المراكز المتخصصة في طب الأسنان يبحثون عن مصلحتهم».