جامعة القصيم تنظم «الملتقى العلمي الأول للرياضيات» بكلية العلوم والآداب بالمذنب

تنظم جامعة القصيم، ممثلة بكلية العلوم والآداب بمحافظة المذنب، «الملتقى العلمي الأول للرياضيات»، على مدى يومي الأربعاء والخميس المقبلين 4-5/6/1441هـ، وذلك في مقر الكلية للطلاب، وللطالبات في أقسام الطالبات بحي الصفراء.

ويهدف الملتقى الأول للرياضيات إلى تحقيق رسالة الكلية والجامعة في البحث العلمي، وعرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في مجال الرياضيات، إضافة إلى تفعيل روح المشاركة بين أقسام الرياضيات بالجامعة، وتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالقسم والدفع بهم لتطوير مستقبل الرياضيات والبحث العلمي في المملكة، وكذلك الاستفادة من خبرة الأساتذة البارزين في تحديد أوليات البحث العلمي في القسم وإنجاز المشاريع والبحوث الوطنية التي تتماشى مع احتياجات المملكة وتحقق رؤية المملكة 2030.

من جهته، أوضح عميد كلية العلوم والآداب بالمذنب الأستاذ الدكتور ناصر بن محمد الصائغ، أن الملتقى سوف يستضيف العديد من الباحثين المتميزين في مختلف مجالات الرياضيات بجامعة القصيم، وذلك لتبادل الأفكار حول الموضوعات البحثية الحالية في الرياضيات وتطبيقاتها، وإتاحة الفرصة لتهيئة جو من الحوار البناء بين الباحثين ذوي الخبرة والباحثين المبتدئين، بالإضافة إلى استضافة معلمي الرياضيات في المنطقة لإفادتهم بخبرات المشاركين المتخصصين في الرياضيات، وتوضيح دور الرياضيات في تطور العلوم الطبيعية والتطبيقية.



وأضاف «الصايغ» أن محاور الملتقى تشمل العديد من التخصصات منها: الرياضيات التطبيقية، والتحليل والهندسة وتطبيقاتهما، والجبر وتطبيقاته؛ حيث يستهدف الملتقي، أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية (رجالا ونساء)، وكذلك طلاب وطالبات الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)، ومعلمي ومعلمات الرياضيات بمحافظة المذنب.

وأشار إلى أن البحوث المشاركة بلغ عددها 35 بحثًا متخصصًا، تشمل 14 بحثًا و17 ملصقًا علميًا «بوستر»، كما يشتمل على 4 محاضرات بمشاركة عدد من جامعات المملكة وكليات الجامعة، وسيشهد إقامة أربع جلسات علمية في اليوم الأول، يتخللهم حفل الافتتاح برعاية مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، في حين يشهد اليوم الثاني جلستين علميتين ودورة تدريبية من تقديم عمادة البحث العلمي بالجامعة بعنوان «أسرار البحث العلمي».

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