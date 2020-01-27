أمير جازان يصدر عدة توجيهات للوقاية من «فيروس كورونا»



وجّه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بسرعة تفعيل نظام المراقبة الصحية بالمطار الداخلي والصالة الدولية، مشددًا على ضرورة القيام بعملية الفحص والفرز المستمر للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع التنسيقي لتفعيل نظام المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومختلف المنافذ بالمنطقة وذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية محمد الحربي.



وشدد على ضرورة القيام بعملية الفحص والفرز المستمر للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة كل الحالات القادمة التي يشتبه فيها وكذلك مناطق التجمعات مثل العمالة الوافدة التي تعمل بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والمنافذ البرية والبحرية التابعة للمنطقة.



كما شدد على متابعة عمليات الرصد بشكل مستمر على مدار الساعة للجاليات الوافدة والعاملة بالمنطقة ومنها العمالة القادمة من الصين.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.



وارتفع اليوم عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 81، بينما مددت الحكومة عطلة العام القمري الجديد وأغلق المزيد من الشركات الكبرى أبوابه أو طلب من الموظفين العمل من المنزل في مسعى لكبح انتشار الفيروس.



وأكد وزير لجنة الصحة الوطنية بالصين ما شياوي، في بيان أمس الأحد، أن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة، متوقعًا ارتفاع عدد حالات الإصابة بالعدوى.



وفيروس كورونا الجديد الذي بات يسمى بـ «فيروس ووهان» نظرًا لاكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس بهذه المدينة، ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

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ومن أول أعراض الإصابة بالفيروس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر الماضي بمدينة ووهان.

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