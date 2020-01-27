حملة توعوية عن أضرار الأجهزة الإلكترونية في مدارس التعليم بينبع

انطلقت حملة توعوية بأضرار الأجهزة الإلكترونية اليوم الإثنين، في مدارس تعليم ينبع، والتي ينظمها قسم الشؤون الصحية المدرسية (بنات) مستهدفًا الطالبات في مدارس المحافظة، وتهدف الحملة التي تستمر على مدى شهر جمادى الآخرة إلى التوعية بأضرار الأجهزة الإلكترونية وكيفية الاستخدام الأمثل لها.

وأوضحت مسؤولة المبادرة، مساعد قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع عبير علي الشريف أن المبادرة تأتي في إطار الحملة الوطنية للتوعية بأضرار الأجهزة الإلكترونية؛ حيث تتناول عددًا من المحاور التوعوية والتثقيفية تشمل: التعريف بالألعاب والأجهزة الإلكترونية، الأجهزة الإلكترونية فوائدها وأضرارها (الدينية - الصحية - الاجتماعية - السلوكية والأمنية)، مقاطع فيديو عن نتائج سوء الاستخدام للأجهزة الإلكترونية، التنمر الإلكتروني، دور المدرسة في توجيه الطالبات للاستخدام الصحيح للأجهزة، دور المنزل للتوجيه في استخدامها الاستخدام الأمثل مع الأبناء

وأبانت الشريف أن القسم سيشارك في تفعيل المبادرة في عدد من المدارس فيما تستكمل المرشدات الصحيات تفعيل المبادرة في بقية مدارس المحافظة من خلال الاستفادة من حصص الأنشطة في التوعية والتثقيف، وإجراء المسابقات وتكريم الطالبات المشاركات، وتخصيص أسبوع في الإذاعة المدرسية للتوعية بأضرار الأجهزة الإلكترونية، مشيرةً إلى أنه تم إطلاق قناة خاصة لحصر الفعاليات والمشاركات التي تقدمها المدارس.

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