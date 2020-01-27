بخطوات بسيطة.. تعرف على كيفية التسجيل في منصة مسار

تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن موعد إطلاق منصة مسار رسميًا، في الثاني من فبراير المقبل في خطوة تهدف إلى تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية تُعنى بمسيرة الموظف ابتداءً منذ بداية التعيين حتى نهاية خدمته.
وتقدم منصة مسار خدماتها الإلكترونية للجهات الحكومية والموظفين والأفراد في إدارة وتطوير الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية.
وأنشئت منصة مسار تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز التحول الرقمي للخدمة المدنية عبر المنظومة الوطنية الالكترونية للخدمة المدنية المندرجة تحت البعد الخامس في برنامج التحول الوطني لتحسين إنتاجية الموظف الحكومي.
كيف تسجل حسابًا على منصة مسار؟
ويمكن للمواطنين السعوديين فقط التسجيل في منصة مسار، من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مسار ثم اضغط على خانة «مستخدم جديد».
ستظهر لك شاشة جديدة على منصة مسار عبء البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية والبريد الإليكتروني، ورقم الجوال، وتاريخ الميلاد والبريد الإليكتروني، ثم أدخل رقم البريد الإليكتروني وكلمة المرور ثم رمز التحقق، وبعدما تنتهي اضغط على زر «التسجيل».
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