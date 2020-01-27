بالفيديو.. الذروي العائد من أسر الحوثي: عذبوني بدنيًا ونفسيًا.. وأوهموني باحتلال صبيا ونجران

أوضح المواطن ناصر الذروي، الذي تم تحريره في وقت سابق من أسر الحوثيين، تفاصيل جديدة حول تعامل الميليشيا معه وظروف أسره في سجون أسبه بالقبور.

وقال الذروي، خلال استضافته في برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إنه مرض أثناء احتجازه في سجون الحوثي، وعندما كان يستغيث كان المكلف بحراسته يرد قائلًا: «خلوه يموت».

وحول سبب دخوله اليمن قال الذروي، إنه قبل 4 سنوات ذهب لزيارة أحد اصدقائه في «حرض» ومكث عنده 3 أيام، وعند عودته قبض عليه الحوثيون، ثم رحلوه إلى صنعاء، ومنعوا عنه الاتصال بأهله.

وأشار إلى أنه رأى الموت في سجون الحوثيين وأصابته الأمراض، ومنها تضخم في القلب وتورم قدميه، موضحًا أنه لم يكن يستطيع النوم إلا جالسًا من كثرة التعب والأمراض، حتى وصل وزنه إلى 40 كيلوجرامًا.

واضاف الذروي، أنه تعرض للتعذيب البدني والنفسي على يد الميليشيا الحوثية، التي أوهمته بأنهم احتلوا صبيا ونجران، حتى تخور قواه المعنوية، موضحًا أنه كان متأكدًا من كذبهم وزيفهم.

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وتابع الذروي، أنه تم نقله في فترة لاحقة من صنعاء إلى صعدة، وكان السجن في صعدة عبارة عن قبر تحت الأرض، وأن السجون التي مر بها كانت في منتهي القذارة؛ حيث إن مياه الصرف الصحي كانت تطفح عليهم، كما كان الحوثيون يقطعون عنهم مياه الشرب لفترات طويلة.

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