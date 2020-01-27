«تعليم الطائف» تحصد 3 أوسمة في برنامج جلوب البيئي

حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 3 أوسمة في برنامج جلوب البيئي للربع الرابع لعام ٢٠١٩ ، وذلك من خلال الثانوية الخامسة للبنات بالطائف.

وجاءت الأوسمة التي حققتها المدرسة في مجال الماء، ومجال الغطاء، ومجال خصائص التربة.

وقدّمت وزارة التعليم، جزيل الشكر ووافر التقدير لجميع معلمي ومعلمات برنامج جلوب ، ومنهم معلمة برنامج جلوب البيئي بالثانوية الخامسة آمال إبراهيم العمريطي.

من جانبه، أشاد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي بما حققته الثانوية الخامسة من أوسمة في برنامج جلوب البيئي، مقدمًا التهنئة للمعلمة على هذا الإنجاز ولفريق البرنامج ، والذي يسهم بشكل كبير في استمرارية تميز مدارس المملكة في برنامج جلوب البيئي للربع الرابع لعام 2019، ومتطلعًا إلى مواصلة الجهود وتحقيق التميز في هذا العام ، كما قدم شكره لقائدة المدرسة على توفير الأجواء المناسبة لتنفيذ البرامج العلمية على مستوى عالٍ.

وثمن جهود إدارة نشاط الطالبات المشرفة على البرنامج ممثلة في مديرة الإدارة فوزية الحارثي وزميلاتها على الدعم والتحفيز وتهيئة كل الظروف المناسبة لتمثيل الطائف خير تمثيل في هذا البرنامج العالمي.

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