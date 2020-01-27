«تعليم مكة» تعلن آليات وشروط قبول الطلاب في الصف الأول الابتدائي

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، آلية تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، الذي يبدأ في 30 أغسطس 2020م؛ حيث بدأ التسجيل في 24 / 5 / 1441ه، وينتهي في 3/ 2/ 1442ه.

وأوضحت إدارة الاختبارات والقبول بتعليم مكة، أن الطلاب والطالبات الذين أكملوا 6 سنوات مع بدء العام الدراسي 1442هـ أو أقل بـ 90 يومًا، هم من يحق لهم التسجيل في الصف الأول الابتدائي، ويستثنى الذين تقلهم أعمارهم عن ذلك بحد أقصى 180 يومًا؛ شرط حصول الطالب أو الطالبة على شهادة روضة معتمدة لفصلين دراسيين، مع توافر استمارة إتقان المهارات النمائية، مع ضرورة أن تكون الروضة مضافة ضمن نظام (نور).

وأشارت إلى أن التسجيل يتم عن طريق ولي الأمر، عبر نظام (نور) على الرابط التالي فيما يتم تسجيل بعض الحالات عن طريق قائد المدرسة؛ كحال الطالبات أو الطلاب الذين ليس لدى ولي أمرهم القدرة على التسجيل، والطالب من أم سعودية وأب غير سعودي والطلاب الخليجيين وطلاب الرعاية الاجتماعية والطلاب، الذين لم تستكمل هوياتهم والطلاب المتجاوزين سن 11 عامًا، وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.

وأضافت إدارة الاختبارات والقبول بتعليم مكة، أنه فيما يتعلق بالطالبات والطلاب، الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180يومًا من الحاصلين على شهادات من روضة أجنبية أو مطبقة للبرامج الدولية أو روضات خارج المملكة، فيتم تسجيلهم من قبل إدارة المدرسة والرفع بطلباتهم عبر إضافة طالب جديد في نظام (نور)، وفق الضوابط والشروط لاعتمادها من قبل إدارة الاختبارات.

وكشفت الإدارة عن فترات تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول في نظام (نور)؛ حيث يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وكذلك تسجيل السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية والمطبقة للبرامج الدولية بتاريخ 24 / 5 / 1441هــ، فيما يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين وأبناء السعوديات في المدارس الحكومية بتاريخ 27 /6/ 1441هــ، أما بالنسبة للطلاب غير السعوديين ممن يعاملون معاملة المواطنين من حاملي البطاقات ذات الخمس سنوات وأبناء مواطني مجلس التعاون الخليجي والجالية اليمنية والدبلوماسيين، فيبدأ تسجيلهم بتاريخ 27 / 7 / 1441ه.

وأبانت إدارة الاختبارات والقبول بتعليم مكة، أن تسجيل الطلاب غير السعوديين ممن يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي يبدأ بتاريخ 16 / 8 / 1441هـ، فيما يبدأ تسجيل غير السعوديين الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص بتاريخ 5 /9/ 1441هـ.

وبيّنت أن تسجيل الطلاب، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ180 يومًا من خريجي الروضات الحكومية والأهلية من جميع الجنسيات، يبدأ بتاريخ 10 / 10 / 1441ه، فيما يبدأ تسجيل خريجي روضات المدارس الأجنبية والمطبقة للبرامج الدولية وخريجي الروضات خارج المملكة بتاريخ 20 / 12 / 1441هـ، مشيرةً إلى أن فترات التسجيل مستمرة لجميع طلاب وطالبات الصف الأول؛ حتى تسديد المقاعد الشاغرة أو انتهاء موعد التسجيل المقرر بتاريخ 3 / 2 / 1442هـ، عدا تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الحكومية، فينتهي بتاريخ 26 / 6 / 1441هـ.

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وأوضحت إدارة التعليم بمكة، أن الإعلان المبكر للآلية يأتي من أهمية التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطالبات والطلاب المستجدين، وتيسير قبولهم وانتظامهم في مدارسهم، مؤكدةً على جميع المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن ومعاهد التربية الخاصة والأجنبية والمطبقة للبرامج الدولية، باعتماد التنظيم الخاص بضوابط وإجراءات تسجيل الطالبات والطلاب المستجدين، والالتزام بما ورد في دليل القبول والتسجيل.

وأكّدت أهمية تيسير مهمة التسجيل على أولياء الأمور؛ حيث وجهت مديري المكاتب التعليمية وقادة المدارس (بنين – بنات) للمساهمة في توعية أولياء الأمور بالضوابط والإجراءات المنظمة للتسجيل، وتخصيص أحد منسوبي المكتب/ المدرسة لمساعدة أولياء الأمور، الذين ليست لديهم القدرة على التسجيل في نظام نور، وإنهاء طلبات التسجيل أولًا بأول، وعدم ترك الطلبات معلقة في نظام نور لأكثر من 10 أيام عمل، والتواصل هاتفيًا مع ولي الأمر لاستكمال إجراءات التسجيل.

ونسقت إدارة تعليم مكة مع أندية الحي لتقديم خدمة التسجيل للمستجدين، وتسهيل مهمة أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم بكل يسر وسهولة، كما تم التنسيق أيضًا مع أسواق: (مكة مول والضيافة والحجاز) بمكة المكرمة؛ لتقديم خدمة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للمجتمع ولرواد السوق.

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