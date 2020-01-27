مصادرة 422 كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك بمكة

صادرت إدارة المسالخ بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، 286 كيلوجرامًا من الأسماك التي تظهر عليها علامات التلف والفساد، إضافةً إلى مصادرة 136 كيلوجرامًا من اللحوم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ويأتي ذلك، استكمالًا للجهود الرقابية المستمرة التي تقوم بها أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بإدارة المسالخ على محال بيع اللحوم والأسماك بمكة المكرمة، للتأكد من مدى استيفائها الاشتراطات الصحية، وتطبيقها للأنظمة واللوائح البلدية.

يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة، شرعت في تنفيذ حملة تصحيحية على محال بيع الأسماك ومراكز التسويق والملاحم بأحياء مكة المكرمة، للتأكد من جودة الأسماك والمأكولات البحرية واللحوم المعروضة للبيع على المستهلكين، والالتزام بمعايير الحفظ والعرض.

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