السعودية اليوم / محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد لـ 8 متهمين في قضية "ولاية سيناء"



القاهرة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد لإدانتهم في قضية الانضمام لتنظيم ولاية سيناء.

كما عاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن 15 سنة، و4 متهمين بالسجن 10 سنوات، و4 آخرين بالسجن 7 سنوات، و17 متهما بالسجن 3 سنوات، ومتهم بالسجن سنة، فيما قضت ببراءة 7 آخرين.

وتضمن قرار الإحالة من النيابة العامة أن المتهمين في غضون المدة من 2015 حتى 9 فبراير 2018 من داخل وخارج مصر انضموا إلى جماعة إرهابية وأسسوا 7 خلايا عنقودية وتولوا قيادتها بغرض ارتكاب جرائم الإرهاب والدعوة لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة الدماء ودور العبادة واستحلال الأموال والممتلكات، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

// انتهى //

16:14ت م

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