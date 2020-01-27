السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية



الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي, وعددا من مسؤولي المياه.

وقدّم المهندس الموكلي إيجازًا حول المشاريع الحالية والخطط المستقبلية لشركة المياه الوطنية في منطقة الرياض بما يحقق الأهداف التنموية لخدمة مدينة الرياض ومحافظاتها، وتوفير خدمات مائية مستدامة بمنطقة الرياض بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بتقديم كل ما من شأنه راحة المواطن ورفاهيته .

وبحث خلال الاستقبال إيصال المياه والخدمات البيئية لمستشفى شمال الرياض بالدرعية تمهيداً لتشغيله، إضافة إلى زيادة ساعات الضخ في الأحياء والمعالجة البيئية لها.

وأكد سمو أمير منطقة الرياض على تقديم جميع الخدمات للمواطنين وكل ما يحقق الأهداف المنشودة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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16:04ت م

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