السعودية اليوم / اختتام لقاءات المستثمرين لمشروع تمويل وبناء وصيانة 60 مدرسة بالمدينة المنورة



الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

اختتم المركز الوطني للتخصيص وقطاع التعليم ممثلاً في شركة تطوير للمباني , الجولات التسويقية في عدد من المدن

وأوضح المركز أن هذه الجولات تهدف الى جذب استثمارات في قطاع التعليم بالمملكة لتوفير بيئة عالية الجودة وجاذبة وفقاً للمعايير العالمية التي توفر المقومات الأساسية لتطوير البيئة التعليمية ورفع مستوى الخدمات التعليمية الحكومية المجانية التي تقدمها الدولة للمواطن.

وحضر هذه الجولات أكثر من 100 شركة ومستثمر ومهتم في قطاع التطوير العقاري والمقاولات والصيانة والتشغيل على المستوى المحلي والاقليمي، اشتملت على ذكر تفاصيل المشروع ومعايير اختيار الاراضي التي تقام عليها المدارس والسعة الطلابية للمدرسة الواحدة ومدة العقد والنموذج التعاقدي، ومدة التقدم لمرحلة ابداء الرغبات للشركات الراغبة في المشاركة في المشروع والتي تنتهي يوم الخميس 5 جمادى الآخرة 1441ه الموافق 30 يناير 2020م.

وتسهم هذه المشاريع في بناء منظومة تعليمية متكاملة تشكل البنية التحتية المستقبلية للمدارس في المملكة.

وأشار المركز إلى أن تلك الجولات تستهدف المستثمر المحلي في المشاركة بمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجابًا على المستثمر والاقتصاد المحلي مع أهمية جذب الاستثمارات والمستثمر الأجنبي ليكملان بعضهما في دعم الاقتصاد الوطني، داعيا الراغبين بالدخول في المشروع إرسال طلب إبداء الرغبة حسب المتطلبات المفصلة في موقع المركز الوطني للتخصيص www.ncp.gov.sa وشركة تطوير للمباني www.tbc.sa قبل انتهاء المدة المحددة لذلك.

// انتهى //

15:45ت م

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الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واساختتم المركز الوطني للتخصيص وقطاع التعليم ممثلاً في شركة تطوير للمباني , الجولات التسويقية في عدد من المدن السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة, وذلك لجذب الاستثمارات للمرحلة الثانية من مشاريع تمويل وبناء وصيانة المدارس الحكومية، التي تحتوي على 60 مدرسة في المدينة المنورة موجهة إلى القطاع الخاص لتمويل وبناء وصيانة المدارس وفق عقود طويلة الأمد ثم نقل ملكيتها الى الدولة وذلك ضمن مسار البناء والصيانة والتحويل أحد مسارات البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التعليم لتوفير المباني التعليمية.وأوضح المركز أن هذه الجولات تهدف الى جذب استثمارات في قطاع التعليم بالمملكة لتوفير بيئة عالية الجودة وجاذبة وفقاً للمعايير العالمية التي توفر المقومات الأساسية لتطوير البيئة التعليمية ورفع مستوى الخدمات التعليمية الحكومية المجانية التي تقدمها الدولة للمواطن.وحضر هذه الجولات أكثر من 100 شركة ومستثمر ومهتم في قطاع التطوير العقاري والمقاولات والصيانة والتشغيل على المستوى المحلي والاقليمي، اشتملت على ذكر تفاصيل المشروع ومعايير اختيار الاراضي التي تقام عليها المدارس والسعة الطلابية للمدرسة الواحدة ومدة العقد والنموذج التعاقدي، ومدة التقدم لمرحلة ابداء الرغبات للشركات الراغبة في المشاركة في المشروع والتي تنتهي يوم الخميس 5 جمادى الآخرة 1441ه الموافق 30 يناير 2020م.وتسهم هذه المشاريع في بناء منظومة تعليمية متكاملة تشكل البنية التحتية المستقبلية للمدارس في المملكة.وأشار المركز إلى أن تلك الجولات تستهدف المستثمر المحلي في المشاركة بمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجابًا على المستثمر والاقتصاد المحلي مع أهمية جذب الاستثمارات والمستثمر الأجنبي ليكملان بعضهما في دعم الاقتصاد الوطني، داعيا الراغبين بالدخول في المشروع إرسال طلب إبداء الرغبة حسب المتطلبات المفصلة في موقع المركز الوطني للتخصيص www.ncp.gov.sa وشركة تطوير للمباني www.tbc.sa قبل انتهاء المدة المحددة لذلك.// انتهى //15:45ت م0173

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