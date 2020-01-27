السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن معرض "خير أمة"



المدينة المنورة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" رسالة جليلة تحمل في مضامين برامجها تعزيز القيم الإسلامية والدعوة إلى التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسنها، وترجمة هذه المعاني النبيلة لتكون سلوكاً عملياً يميز إنسان المدينة المنورة والمسلمين زوار هذه الأراضي المقدسة، اقتداءاً بمتمم مكارم الأخلاق -صلى الله عليه وسلم-.

وبيّن سموه خلال تدشين معرض "خير أمة" الذي تُنظمه الجامعة الإسلامية حتى 10 جمادى الآخر الجاري ضمن برامج مبادرة القيم والأخلاق، أهمية توسيع دائرة المستفيدين من برامج المبادرة من خلال نشر القيم والأخلاق في المجتمع وبين زوار المدينة المنورة خلال المواسم بمختلف لغاتهم، وتحويلها إلى ممارسات واقعية من خلال سفراء الجامعة والزوار في بلدانهم.

واطلع سمو الأمير فيصل بن سلمان على المعرض الذي يقام في قاعة السلام بالجامعة ويتضمن مجموعة من ورش العمل المتخصصة في آليات غرس قيم خير أمة للطلاب، وأخلاقيات مهنة الطب بالتنسيق مع المركز الطبي الجامعي، وقيم وأخلاقيات خدمة الزوار، وقيم وأخلاقيات خدمة الزوار باللغات بمشاركة طلاب الدراسات العليا، كما شاهد سموه عرضاً مرئياً عن المعرض وما يتضمنه من أنشطة وفعاليات بلغات متعددة تسهم في توسيع دائرة المستهدفين من برامج "خير أمة".

من جانبه, أوضح مدير الجامعة الإسلامية المُكلّف الدكتور عبدالله العتيبي، في كلمته خلال حفل تدشين المعرض، أن مبادرة القيم والأخلاق " خير أمة " إضافة نوعية لمجتمع المدينة المنورة الذي غُرست فيه بذور القيم على يد معلم البشرية الخير والقيم والاخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مبيناً أن تنظيم هذا المعرض التفاعلي يأتي انطلاقاً من دور الجامعة الريادي ومسؤوليتها المجتمعية لتعزيز القيم والأخلاق في المجتمع من خلال منظومة من البرامج الثقافية والعلمية والترفيهية المتنوعة بجميع لغات العالم الحية.

وبيّن العتيبي أن المعرض يستهدف جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار من مختلف الأعمار والذين نسعد باستقبالهم ونبتهج بقدومهم طيلة أيام المعرض، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على رعايته وتدشينه لفعاليات المعرض.

يُذكر أن المعرض يستقبل الزوار طوال أيامه خلال الفترة الصباحية من الساعة ٩ - ١٢ ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة ٤:٣٠ - ٩:٣٠ مساءً.

وتهدف مبادرة القيم والأخلاق " خير أمة " التي أطلقها سمو أمير منطقة المدينة المنورة منتصف العام الماضي، إلى نشر القيم والأخلاق النبيلة، ومنها: الرحمة، بر الوالدين، الوسطية والاعتدال، نبذ العنف، حق الجار وحسن التعامل مع الاخرين، والصدّق والأمانة والإخلاص، وذلك عبر الوسائل المتعددة والطرق المختلفة، ترغيباً في الخير وقياماً بالفضيلة ونشر القيم والاخلاق النبيلة ليكون إعانةً للمجتمع على الخير والرحمة.

// انتهى //

15:40ت م

0172





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن معرض "خير أمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.