

الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم, سفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد بن هلال البوسعيدي.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المشتركة.

// انتهى //

15:34ت م

0166





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل سفير سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.