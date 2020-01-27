السعودية اليوم / حرس الحدود يحبط محاولات تهريب قرابة الطنين من الحشيش المخدر ومايقارب المئة طن من مادة القات المخدر في المناطق الجنوبية



الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، بتوفيق الله، خلال شهر جمادى الأول من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1790) ألف وسبع مئة وتسعون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و (90) تسعين طناً و(65) خمسة وستين كيلوجراماً من مادة القات المخدر ، وقد تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (79) تسعة وسبعون شخصاً، بينهم (61) واحد وستون متهماً من الجنسية الإثيوبية، و (7) سبعة متهمين من الجنسية اليمنية، و(5) خمسة متهمين سعوديي الجنسية ، و (4) أربعة متهمين من الجنسية الصومالية ، وشخصين مجهولي الهوية وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن أنه تم إحالة المتهمين وتسليم المواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

// انتهى //

15:29ت م

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